Carnaval de Mâncio Lima impulsionou economia local e levou diversão aos foliões

O Carnaval de Mâncio Lima, o Ecofolia, às margens do Rio Japiim, foi voltado para todas as idades e não houve registro de ocorrências relativas à segurança. Além dos blocos que agitaram a cidade durante o dia, diversos shows animaram a noite dos foliões na Alameda das Águas Orlei Cameli.

“Nós fizemos uma festa de grande porte, com uma nova estrutura para trazer mais conforto e comodidade aos foliões. Mâncio Lima vem se destacando em vários aspectos e, o Eco Folia é uma das festas mais esperadas do ano. Meu agradecimento vai também ao Governador Gladson Cameli, pois, sem a parceria do Estado e Prefeitura esta festa não teria o brilho que teve, agradecer as forças de segurança que garantiram nos quatro dias a ordem e a paz dos foliões como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, os agentes de trânsito do DETRAN, Marinha do Brasil, SAMU e os nossos seguranças e guarda vidas particulares, o sentimento é de gratidão”, pontuou o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima.

O Carnaval em Mâncio Lima não apenas garantiu alegria e diversão para os foliões, mas também causou um impacto positivo na economia local, estimulando o comércio, o turismo e gerando oportunidades de renda para os moradores da região.

“Estou muito feliz com as vendas. Tive o privilégio de ganhar um quiosque aqui na Alameda das Águas e nestes 4 dias pude oferecer comida brasileira e mexicana. As vendas foram boas”, destacou a vendedora Odeni Mendonça.

Foliões de todas as partes do Estado e do Brasil se divertiram ao som de bandas que animaram a todos. Dezenas de blocos desceram a Alameda lotando o novo espaço. A chuva não tirou a alegria e o brilho da festa. O título de melhor carnaval do Acre foi confirmado pelos foliões que trocaram a cidade de São Paulo por Mâncio Lima, como é o caso do Fábio que veio com a esposa e os filhos.

Eu troquei o Carnaval de São Paulo por Mâncio Lima porque aqui é sempre muito animado onde todo mundo pode se divertir, idosos, filhos e amigos, em segurança. Mâncio Lima é uma cidade bonita, segura e ainda temos a possiblidade de contemplar a natureza e se banhar nessas águas limpas e escuras”, destacou o paulista Fábio.

Além disso, o evento criou oportunidades para empreendedores ambulantes, expositores, vendedores de alimentação e bebidas, comerciantes, transporte de aplicativo, taxistas e mototaxistas, que puderam oferecer seus serviços para a população local e visitantes.

As noites de festa foram marcadas por uma variedade de atrações, desde bandas locais e artistas da região e ainda duas matinês dedicadas aos foliões mirins e da melhor idade, garantindo diversão para todas as idades.

No Ecofolia, não houve registro de ocorrências graves parte da segurança pública, bem como no trânsito.