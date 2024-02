Acidente entre motos deixa duas pessoas feridas na Av. Ceará

Um acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (19), entre motocicletas na avenida Ceará, no bairro Abraão Alab.

De acordo com informações repassadas, o motoboy identificado por Breno Mendes de Souza, 22 anos, trafegava na sua motocicleta Honda CG Fan de cor vermelha, no sentido bairro/ centro, quando Romário Pereira, 33 anos, motoqueiro por aplicativo, surgiu da rua Padre Hugo e colidiu na moto de Breno.

Romário estava acompanhado por Tiago de Souza, 16 anos, no momento do impacto. Os três caíram ao solo.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até a UPA da Sobral.

Breno, que se queixava de dores intensas no quadril e braço direito, além de várias escoriações, foi levado para a UPA da Sobral para avaliações mais detalhadas, Tiago, com escoriações nos braços e pernas, recusou atendimento médico, optando por ir para casa com familiares após ligar para a mãe. Romário teve apenas um hematoma no pé e permaneceu no local.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado e esteve no local para isolar a área e realizar os procedimentos de perícia. Após a conclusão dos trabalhos, os veículos envolvidos serão liberados.