Veículo capota, colide contra poste de energia e deixa três pessoas feridas na BR-317

Por Davi Sahid

Uma grave acidente de trânsito que ocasionou um capotamento deixou um vendedor, representante de peças de veículos, identificado como Emerson, uma mulher identificada como Alcilene, de 28 anos e uma criança de 2 anos, feridos na tarde desta segunda-feira, 23, na BR-317, a 8 km de distância do município de Boca do Acre no interior do Estado do Amazonas-AM.

Segundo informações da Polícia, Emerson, Alcilene e a criança de 2 anos, trafegavam em um veículo modelo Corolla, de prata, no sentido Rio Branco-AC – Boca do Acre-AM, quando ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção, capotou o veículo e colidiu contra um poste energia às margens da BR-317.

Populares que passavam no local, acionaram o SAMU, mas ambulância do município de Boca do Acre, estava quebrada e nenhum Paramédico foi enviado para dar os primeiros atendimentos as vítimas.

Populares ao verem a situação de Emerson, Alcilene e a criança, os colocaram dentro de um táxi que trouxe as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal para os trabalhos de perícia.

O veículo foi removido por um guincho.