Motorista perde controle e capota caminhão caçamba

Por Davi Sahid

Um grave acidente de trânsito deixou Francisco Alves da Silva, de 45 anos, ferido e um caminhão caçamba, de cor vermelha capotado na tarde desta terça-feira, 23, dentro de um igarapé situado no Km 1, da rodovia AC-10, na estrada que dar acesso ao município de Porto Acre, nas proximidades da Energisa, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Francisco trafegava na rodovia com a caçamba cheia de concreto no sentido Rio Branco-Porto Acre, quando inesperadamente no km 1, perdeu o controle da direção do caminhão caçamba, invadiu a pista contrária, capotou e caiu dentro do igarapé.

No acidente, Francisco conseguiu sair de dentro da caçamba sentido dores na cabeça e pescoço, além de escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisco ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

O caminhão será removido por um guincho.