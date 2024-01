Polícia detém faccionados e apreende armas no Taquari

Em mais uma ação assertiva de militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), na tarde desta terça-feira, 23, três adultos e um menor de idade foram detidos no bairro Taquari, após denúncia de populares ao COPOM. Com o grupo, os militares encontraram três armas de fogo, um simulacro e munições.

Os militares, seguindo orientações do COPOM após as denúncias, fizeram o cerco a uma residência na Rua do Passeio, onde os suspeitos estavam escondidos. Os criminosos, pertencentes a uma facção criminosa local, portavam uma escopeta calibre .12, uma pistola calibre .40 e uma garrucha, além de um simulacro de pistola e munição. Todos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos encaminhamentos.

Do início de janeiro até aqui, nos primeiros 23 dias do ano, os militares do Segundo Batalhão já apreenderam 43 armas de fogo, e dentre prisões e apreensões já conduziram à Defla 58 pessoas, 50 adultos e oito menores de idade.

Por Asecom/PMAC