Trabalhador vai para no PS após acidente no Conjunto Esperança

Um acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, (23), na rua Cruzeiro do Sul, no Conjunto Esperança.

Segundo informações repassadas por populares, um veículo Gol de cor vermelha colidiu com a moto Yamanha Fazer de cor preta, conduzida por Alexandre Ferreira de Oliveira, de 30 anos, com a colisão Alexandre foi arremessado e bateu a cabeça em uma estaca, o condutor do carro permaneceu no local, até a chegada do SAMU e logo em seguida fugiu do local.

A Viatura do Suporte Básico chegou rapidamente no local, devido a gravidade da vítima, foi solicitado apoio do Suporte Avançado do SAMU (01), quando chegaram no local, constataram que o paciente estaria com perda de consciência e logo em seguida foi entubado e encaminhado até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Alexandre Ferreira foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), grave, seu estado de saúde é considerado grave.

O Policiamento de trânsito(BPTRAN) foi acionado, colheram algumas informações, para tentar localizar o condutor do veículo que se evadiu do local, antes da chegada do Policiamento de trânsito.