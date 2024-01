Trotes à Polícia Militar e Samu crescem 13% no Acre; 190 teve 5 mil ligações “falsas”

Um prejuízo à segurança pública que pode colocar a vida de inocentes em risco. Assim pode ser definida a prática criminosa de fazer trotes à Polícia Militar e ao Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Dados da Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp) apontam que a prática cresceu ao longo do ano passado. Em comparação com 2022, o aumento foi de 13%.

Conforme os números, somente o 190 da PM recebeu quase 5 mil trotes ao longo do ano, o que resulta em uma média absurda de mais de 400 trotes mensais, prejudicando o trabalho da Polícia Militar.

De acordo com o Major Barroso, coordenador de comando e controle de operações da PM do Acre, em declaração ao portal G1, o horário dos trotes, entre 12 e 13 horas e após as 17 horas, coincide com o momento em que os estudantes estão entrando ou saindo das escolas.

“Coincidem com o horário que os alunos estão saindo das aulas. Algumas estão entrando nas escolas. O perfil de quem liga infelizmente são crianças, pré-adolescentes que ligam muito e às vezes alguns adultos também ligam.

Dessa forma indevida, às vezes passando trote ou querendo saber informações que não dizem respeito ao serviço emergencial. A orientação que a gente passa com relação aos pais é ter cautela com seu aparelho de telefone”, disse, fazendo um apelo.