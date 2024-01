Mulher é presa por arquitetar roubos e furtos a comércios

A Polícia Civil prendeu nessa quarta-feira,24, em Feijó, a jovem M.L.S.C, de 18 anos, responsável por arquitetar roubos e furtos a comércios no município. O mandado foi expedido pela Vara Criminal da Comarca, diante do requerimento do delegado Railson Ferreira.

De acordo com a investigação, ela participou do assalto que ocorreu no dia 2 de janeiro em uma loja da cidade. Quatro agentes, com rostos cobertos, portando três armas de fogo e uma faca, ingressaram no comercial Popular, no bairro Geni Nunes e subtraíram cerca de R$ 1 mil em espécie, além de outros bens do estabelecimento.

A jovem planejou e executou, juntamente com outros agentes, dois furtos, mediante arrombamento, em lojas situadas no centro da cidade nos dias 8 de 9 de janeiro, causando mais de R$ 21 mil de prejuízos aos donos das empresas.