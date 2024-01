Rio Acre continua subindo na capital, mas tende a estabilizar nas próximas horas

O nível do Rio Acre continua apresentando aumento nas últimas 24 horas e nesta manhã de quinta-feira, 25, mediu 8,42m, representando 17 centímetros a mais do que ontem (24).

O aumento é resultado da água que vem do Riozinho do Rola e do Espalha, afluentes do manancial na capital acreana.

No entanto, a Defesa Civil de Rio Branco tem a expectativa de que o nível se estabilize nas próximas horas, já que há vazante em que quase toda a bacia.

“Temos vazante já em Assis Brasil, Brasileia, Xapuri e agora também em Capixaba, então a tendência é que o rio vá estabilizar. Toda essa água que fez com aumentasse quase 20 centímetros é do Riozinho do Rola e do Espalha”, conta Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.