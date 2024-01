Serviço Geológico do Brasil prevê que Rio Acre se aproxima da cota de alerta nos próximos 15 dias

Foto: Sérgio Vale

O Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre, emitido nesta sexta-feira, 5, pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), faz previsão de que, mantidos os níveis de chuva esperados para o período, o Rio Acre se aproxima da cota de alerta de inundação no período dos próximos 15 dias.

De acordo com o boletim, nesta última semana, os níveis do rio tiveram forte elevação nos trechos monitorados, entretanto ainda apresenta situação compatível com aqueles considerados normais para este período do ano. A previsão de chuvas era de 67mm e 46mm na primeira e segunda semanas de janeiro, respectivamente.

Os dados hidrológicos utilizados no boletim são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional de responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) e demais parceiros.

Neste sábado, 6, o Rio Acre teve uma redução de 12 centímetros no seu nível em Rio Branco, saindo de 7,10m na sexta para 6,98m nesta manhã, segundo medição da Coordenadoria da Defesa Civil Municipal.

Confira as cotas de inundação do Rio Acre nos municípios:

Assis Brasil 12,50m



Brasiléia/Epitaciolândia 11,40m



Xapuri 13,40m



Rio Branco 14,00m