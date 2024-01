Bebedeira entre família termina com tio morto e sobrinho ferido

Por Davi Sahid

Uma bebedeira entre família terminou com Alcimar Castro de Oliveira, de 42 anos, morto e o seu sobrinho identificado como Paulo Lucas Souza da Silva, 31 anos, ferido a golpes de faca na madrugada deste domingo, 7, em uma residência situada no Ramal do Tuffi, na região do bairro Irineu Serra em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Alcimar e seu sobrinho Paulo Lucas estavam bebendo com sua família, quando em um esperado começaram uma discussão. O tio e o sobrinho tomaram posse de facas, entraram em luta corporal e se feriram. Alcimar foi atingido com cinco facadas no peito, já Paulo foi atingido com três golpes de faca que atingiram o peito, axilas e costas.

Familiares acionaram a ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Alcimar que já se encontrava morto. Foi prestado os primeiros atendimentos a Paulo Lucas que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do Perito Criminal.

Após a perícia o corpo de Alcimar foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia relatou a reportagem que Alcimar já possuía passagens na justiça pelo crime de homicídio e estava foragido por ter cortado a tornozeleira eletrônica.

O caso será investigado pela Polícia Civil.