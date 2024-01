Criminosos invadem residência, roubam carro, na fuga troca tiros com a PM e dois ficam feridos

Por Davi Sahid

O assaltante Gabriel Alves da Silva, de 30 anos, e um adolescente de 15 anos foram feridos a tiros e um outro criminoso de 16 anos apreendido após cometerem um roubo em uma residência no Ramal da Judia no Bairro Belo Jardim e trocar tiros com a Polícia Militar na madrugada deste domingo, 7, no km 1, da BR-364, em frente ao Posto Correntão no bairro Santa Inês no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o trio em posse de armas de fogo invadiram uma residência no Ramal da Judia próximo a escola Manoel Machado, e renderam toda a família. Os criminosos roubaram vários pertences da casa, um veículo Corsa Classic, de cor branca e em seguida fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada, chegou até a residência, colheu as características dos criminosos e do veículo roubado e durante patrulhamento na região ainda do Belo Jardim se depararam com os criminosos no veículo roubado. Houve uma perseguição e os bandidos seguiram até a BR-364, onde trocaram tiros com a Polícia vindo atingir duas viaturas Policiais. Durante a ação o assaltante Gabriel Alves foi ferido com seis projeteis, que atingiram na cabeça de raspão, no pescoço e dois nos braços. Já o adolescente de 15 anos, foi atingido de raspão na cabeça.

O adolescente de 16 anos, saiu ileso, recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

O local da troca de tiros na BR-364 foi isolado pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística.