Membros de facção invadem residência e executam homem a tiros no bairro Belo Jardim

Por Davi Sahid

A guerra entre organizações criminosas não cessa e mais um homicídio foi registrado na capital. Alex Borges de Oliveira, de 24 anos, foi executado a tiros na noite deste sábado, 6, dentro de uma residência situada na rua Eldorado, no bairro Belo Jardim II no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Alex estava dentro da casa, quando quatro criminosos não identificados chegaram a pé e em posse de armas de fogo, cercaram o local, arrebentaram duas portas, adentraram na residência e efetuaram vários tiros na direção da vítima que foi atingida com com três projeteis, na região das costas, peito e braço. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Moradores após escutarem os disparos da arma de fogo, foram averiguar o que teria acontecido e encontraram Alex sagrando. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Alex Borges que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

Familiares relataram a reportagem que Alex estava trabalhando em uma fazenda na zona rural de Rio Branco e voltou recentemente para sua residência para tirar sua carteira nacional de habilitação.

O caso segue inicialmente sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).