Acre teve o segundo pior aumento em casos de dengue no Brasil em 2023, diz Ministério

Informações do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde mostram que o Acre teve o segundo maior aumento no número de casos de dengue do país no ano em 2023, com 134% de aumento em relação ao ano de 2022.

O crescimento no número de casos de dengue no Acre só não foi maior do que no Amapá, onde o aumento dos casos foi de 310,5% no último ano.

Como a dengue age no corpo?

A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, variando desde casos assintomáticos a quadros graves, inclusive óbitos. Nos casos sintomáticos pode apresentar três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.

A primeira manifestação é a febre, geralmente acima de 38ºC, de início súbito e duração de 02 a 07 dias, associada à cefaléia, cansaço, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária ou exantema. Com o declínio da febre (entre o 3º e 7º dia do início dos sintomas), grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente. No entanto, alguns podem evoluir para a fase

crítica da doença, iniciando com sinais de alarme.

A dengue pode evoluir para remissão dos sintomas, ou pode agravar-se, exigindo constante reavaliação e observação, para que as intervenções sejam oportunas e os óbitos não ocorram.

Ao sentir os sintomas, procure o posto de saúde da sua região.