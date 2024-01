Rio Branco terá novos semáforos inteligentes nas ruas da cidade

A RBTrans desempenha um papel crucial na gestão da mobilidade urbana da cidade. Seja no controle da logística do transporte público ou buscando atender às necessidades da população em diferentes contextos. O prefeito conheceu a estrutura do galpão onde são armazenados todo o material de manutenção e logística.

Segundo o gestor a cidade de Rio Branco está mais sinalizada e segura, exatamente por conta do excelente serviço prestado pela autarquia.

“A RBTrans, infelizmente, era só conhecida como quem aplicava multa. A RBTrans tem que fazer educação, cuidar do trânsito como um todo, como, por exemplo, isolamento de acidentes, buracos em ruas, problemas nos semáforos. A RBTrans tem que cuidar da sinalização, tanto da sinalização de chão, que a gente chama horizontal, como a vertical, porque quando você tem sinalização tem muito menos acidente”.

O Superintendente da RBTrans, Benício Dias, apresentou os novos semáforos que serão instalados na cidade. Com mais qualidade e tecnologia.

“O que diferencia dos outros é que eles controlam o trânsito sozinho, eles desafogam o trânsito automaticamente, têm a capacidade de verificar onde está com maior movimento e desloca o semáforo, abre para outra área com o tempo maior. Então esse tipo de organização a cidade já merece, porque nós temos um trânsito muito pesado em Rio Branco, as ruas estreitas, muitos veículos nas ruas. Nós temos hoje, para 420 mil habitantes aproximadamente, 220 mil veículos. Então é muita coisa”.

O vereador Marcos Luz, também participou da visita técnica ao lado do prefeito e falou do trabalho relevante prestado pela autarquia.

“Já foi comprado todo o material de alta tecnologia para montar em Rio Branco semáforo inteligente, onde vai atingir 70 pontos na cidade, ou seja, o carro passou e não veio mais nenhum carro atrás, o sinal automaticamente já vai fechar, já vai abrir para o outro lado. Então, é uma tecnologia nova que tem em poucas cidades, em capitais tem quase todas. É muito importante essa inovação que Rio Branco está fazendo. Isso é um investimento direto, o que o prefeito Tião Bocalom tem feito na mobilidade urbana, desde o início ele cobra isso”.

O prefeito falou ainda que Rio Branco vive um novo momento e hoje está entre as cidades inteligentes do mundo.

“O ano passado eu destinei 5 milhões para sinalização. Infelizmente por questões burocráticas, não conseguiram fazer andar, mas esse ano, a gente vai ter uma cidade muito mais bem sinalizada, com certeza vai salvar muito mais vida. A capital está dentro daquelas cidades inteligentes que tem no mundo. São 50 as cidades que participam desse programa e Rio Branco está participando, e para ela ser inteligente, tem que ter um trânsito bom, um trânsito onde as pessoas têm segurança e a RBTrans é fundamental nesse processo todo.”

Por Assecom/Prefeitura