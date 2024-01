Iapen e Secretaria de Educação planejam criação da Escola da Polícia Penal em Rio Branco

Uma comitiva formada por representantes do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realizou, nesta sexta-feira ,5, visitas à Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, na Cidade do Povo, e ao Colégio Militar Tiradentes, no Calafate, em Rio Branco.

As visitas, segundo o presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, fazem parte do planejamento para a criação da Escola da Polícia Penal na capital. “A partir do contexto metodológico que envolve a filosofia cívico-militar, definimos uma estratégia, tendo em vista que há, por parte do governo, a iniciativa de fomentar os órgãos de segurança pública para que assumam outras escolas”.

O gestor ressalta ainda que o trabalho será realizado com policiais penais e servidores administrativos, de forma voluntária e cumulativa, não interferindo nas atividades operacionais já exercidas, fortalecendo a Polícia Penal e o Instituto de Administração Penitenciária no contexto da educação primária, da “educação preventiva que as escolas devem ter”.

Gercivânia Araújo, coordenadora do Núcleo das Escolas Integrais e Militares da SEE, disse que, ao conhecer as escolas, tanto militar como cívico-militar, a equipe vai “conhecer essas duas formas de doutrina”.

Durante as visitas, a equipe do Iapen pôde conversar com a direção das instituições sobre as particularidades e desafios na aplicação desses modelos de gestão.

O major Rodolfo Velasquez, gestor da Escola Tiradentes, elogiou a iniciativa. “Vale a pena sempre apostar na prevenção primária, porque o esforço que é feito aqui no colégio, ou na nova unidade que será criada, certamente vai refletir em menor trabalho para a segurança pública lá na frente”, afirmou.

Segundo o planejamento da Secretaria de Educação, a Escola da Polícia Penal, deve ser implantada ainda em 2024. A instituição deverá ser gerida em conjunto por SEE e Iapen.