Estuprador acreano de 47 anos é preso no Rio Grande do Sul após passar 14 anos foragido

Um acreano de 47 anos foi preso no interior do Rio Grande do Sul, em Vera Cruz, na quinta-feira, 4, depois de fugir da justiça por 14 anos.

Segundo informações do portal Gaz, policiais do 3° pelotão da segunda companhia da Polícia Militar receberam denúncia de que o foragido estaria na casa de sua atual companheira, no centro da cidade. O Acreano já havia constituído família em Vera Cruz depois de fugir para o sul, já que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável assinada pela juíza Maria Ilna Lima de Castro, da décima segunda Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, município onde ocorreu o delito.

Após ser algemado e preso, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, de onde foi conduzido ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. Seu nome não foi revelado.

Com informações de gaz.com