Rio Branco brinda o ano novo com música e queima de fogos na Gameleira

Feliz 2024! A prefeitura de Rio Branco se juntou à população na noite deste domingo, 31, para prestigiar a chegada do novo ano. Milhares de pessoas acompanharam as apresentações musicais e a queima de fogos do Réveillon de Vida, Esperança e Dignidade, na Gameleira.

Ao ac24horas, o prefeito Tião Bocalom destacou os intensos serviços de estruturação e recuperação de ruas na capital acreana. “Serão mais de 80 obras que a gente vai estar executando. É muita gente empregada e a cidade está limpa”, declarou.

Outro ponto levantado por Bocalom foi a contratação de médicos e aumento de salário aos servidores públicos. “Isso foi uma grande conquista. O salário era muito pequeno, como do enfermeiro, por exemplo, elevamos o salário. Temos orgulho da saúde”.

Outra conquista apontada pelo prefeito foi o desempenho da Defesa Civil Municipal, principalmente no trabalho decorrente da cheia de rios e igarapés.

Na Gameleira, houve também a tradicional cascata na ponte Metálica (Juscelino Kubitscheck).

Após os fogos, o público continuou se divertindo com shows que contaram com a presença de Álamo Kário, DJ Belmont, Edu Safadão e Levada do Ghetto.