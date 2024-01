No Acre, católicos celebram Missa de Ação de Graça pela chegada de 2024 na Catedral

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

A igreja Apostólica Romana realizou na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no centro de Rio Branco, na noite deste domingo, 31 de dezembro, a última missa do ano, onde centenas de pessoas se reuniram para acompanhar a tradicional Missa de Ação de Graças pela passagem do ano de 2023 e a chegada do ano de 2024. O ato foi presidido pelo Bispo Dom Joaquim Pertinez.

O representante da Diocese da capital, padre Emanuel Costa, conversou com a reportagem do ac24horas e revelou que a missa deverá girar em torno de Nossa Senhora de Nazaré. “Vamos honrar a figura de Maria, mãe de Jesus, porque amanhã é a solenidade Nossa Senhora Mãe de Deus”, disse, deixando a mensagem da igreja aos católicos.

“Que tenhamos esperança de um mundo melhor para as pessoas. A mensagem que eu deixo é que 2024 seja um ano sustentado na fé. A chama tem que ser manter viva no coração dos fiéis, porque nós recebemos de Deus a virtude da esperança, com isso, ela pode ter o amor por um mundo mais fraterno como um valor a ser conquistado”, comentou.

A missa iniciou às 19h da noite e contou com a presença de mais de 600 pessoas, segundo estimativa da organização da igreja na capital. A Missa em Ação de Graças é uma cerimônia na qual o devoto solicita ao sacerdote que seja celebrada uma missa por uma graça alcançada.