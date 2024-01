Júlia é a primeira bebê a nascer no estado do Acre em 2024

A Maternidade Bárbara Heliodora registrou o primeiro nascimento nas primeiras horas de 2024. A pequena Júlia Manir Menezes Gomes veio ao mundo na unidade de parto normal que durou cerca de 5 minutos já no início da manhã desta segunda-feira,1° de janeiro

A menina, carinhosamente chamada de Mavir, nasceu às 4h e 58 minutos, pesando pouco mais de 2,7 quilos e 46 centímetros.

A enfermeira Valérya Souza, responsável pelo parto, contou que o trabalho transcorreu tranquilamente. “Ela evoluiu rápido, chegou com 9 cm. Teve o bebê normal. Ela chegou às 3:41 da madrugada e deu a luz às 4:58 minutos”, explicou.

Juliana Menezes de Lima, 20 anos, mãe do seu primeiro filho, conversou com a reportagem do ac24horas e contou que ela e o pai da menina, João Vitor Gomes, 18 anos, ambos moradores do bairro Carandá, em Rio Branco, estão contentes com o nascimento da criança. “Eu estava na igreja e comecei a sentir dores na Igreja Evangélica, no bairro Carandá, daí vim pra cá. Agora, estou muito feliz e ela é meu presente de ano novo”, declarou.

A radiante Juliana disse ainda que a bebê já tem todo o material de enxoval. “Estávamos a um bom tempo esperando o nascimento da bebê”, comentou.