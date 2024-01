Prefeitura planta árvores nas encostas do Igarapé São Francisco para conter erosão

A Prefeitura de Rio Branco atendeu ao pedido de socorro dos moradores do bairro das Placas, em Rio Branco, onde uma erosão formada pelo desbarrancamento do igarapé São Francisco vem tirando o sono da comunidade e casas estão prestes a serem engolidas pela sedimentação do solo.

Para impedir que o desbarrancamento avance, os moradores solicitaram da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) o plantio de árvores nas encostas, onde o buraco já avançou mais de 30 metros.

Na casa da funcionária pública Marlúcia Fontes, as paredes foram rachadas pela movimentação da terra, mas com o plantio dos vegetais, ela acredita que a erosão pare e o problema seja definitivamente resolvido.

“Eu moro aqui há 15 anos, quando vim morar aqui tinham várias casas e a minha tinha rachaduras leves, só que com o passar do tempo ela vem se agravando. Eu agradeço ao prefeito por essa iniciativa, que é muito importante para a gente aqui da comunidade ter essa atenção”, disse a funcionária.

Morador das Placas há 25 anos, o autônomo José Petronílio lamentou que o problema é antigo, mas confessa que é preciso a colaboração dos moradores para não jogar lixo nesses locais.

“Com os bambus vai parar com a erosão, mas também dependerá de toda a comunidade, trazer as placas, não jogar mais lixo, zelar pelo próprio estabelecimento, pois são as nossas casas que estão em risco aqui. Esse trabalho da Semeia, para nós, é uma bênção.”

Segundo a paisagista da Semeia, Sônia Freire, esse plantio de bambus e outras árvores frutíferas e palmeiras nas encostas do igarapé São Francisco, será muito importante para evitar a sedimentação do solo.

“Esse trabalho a gente está fazendo para a contenção do desmoronamento dessa área que está bem degradada. O solo está cedendo e as casas que estão próximas também correm o risco de, daqui uns tempos, serem atingidas. Estamos fazendo esse plantio de bambu para contenção da erosão e também plantando outras árvores, como palmeiras e outras frutíferas de grande porte”, explica a paisagista.

Ao todo, somente na região das Placas, às margens do igarapé São Francisco, a Semeia pretende plantar 500 árvores, sendo palheiras, mudas de caju, mangueiras e a maioria, bambus.

Com informações da assessoria da Prefeitura de Rio Branco