Artigo publicado na Suíça cria novo modelo de risco para incêndio em Rio Branco

Um aluno de mestrado em Ciência Florestal da Universidade Federal do Acre publicou esta semana numa revista científica da Suíça, um artigo que propõe um novo modelo de risco de incêndio para o município de Rio Branco (FIRERBR).

Kennedy da Silva Melo, mestrando, disse que para o estudo foram reavaliados dados de 1961 a 2020. O novo modelo projetou um aumento no risco de incêndio em Rio Branco, principalmente associado à expansão da agricultura a partir do ano passado e a redução da umidade relativa do ar.

Considerando o cenário das mudanças climáticas, o estudo conclui que no futuro, o Acre deve sofrer com incêndios, principalmente em regiões com ocorrência de atividades agrícolas, com uma atenção maior para os anos de 2028 e 2029.

“Sabemos que, muito em breve, a estação chuvosa dará lugar à estação seca e, pelos modelos climáticos que fazem essas previsões, os incêndios tenderão a ser mais severos”, disse o professor Rafael Coll Delgado, orientador do artigo, em entrevista a assessoria da Ufac.

Veja o estudo completo aqui.