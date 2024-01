Envolvidos no capotamento que matou bebê apresentam quadro de saúde estável

Um trágico acidente ocorrido nessa terça-feira, 23, na BR-317, no km 87, nos limites do município de Xapuri, interior do Acre, resultou na morte de uma bebê de apenas 3 meses e deixou três pessoas feridas. O condutor do veículo, Tales do Nascimento Chaves, de 20 anos, estudante de medicina, perdeu o controle do Chevrolet Prisma ao passar por um trecho em obras com britas soltas na pista.

Junto com Tales estavam sua mãe, Darcizete Freitas do Nascimento, 42 anos, e sua tia, Dalcicleia Freitas do Nascimento, 45 anos, além da prima do estudante, a bebê de três meses. A família, que vinha do município de Brasiléia com destino a Rio Branco, pretendia deixar as passageiras na capital acreana para seguirem viagem até Porto Velho, em Rondônia.

O veículo capotou várias vezes, resultando no arremesso da bebê, que estava afivelada em sua cadeirinha, causando múltiplas fraturas pelo corpo. Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A ambulância de suporte básico 06, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi enviada para o local, e ao constatar a gravidade da situação, foi necessário solicitar apoio da ambulância de suporte avançada 01. Infelizmente, os socorristas atestaram o óbito da bebê no local do acidente.

Tales, Darcizete e Dalcicleia foram socorridos com fraturas nas pernas, braços e um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza moderada. A equipe do Samu encaminhou as vítimas para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deram entrada em estado de saúde estável.

O corpo da bebê foi conduzido pelo Samu até o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames cadavéricos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para isolar a área e permitir os trabalhos da perícia. Após os procedimentos padrões, o veículo envolvido no acidente foi removido por um guincho para o pátio da PRF.

Com informações do Alto Acre