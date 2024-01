Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de combate à dengue no Conjunto Universitário

Durante o inverno amazônico, os cuidados em relação ao mosquito Aedes Aegypti devem ser redobrados, haja vista que ele é o principal transmissor de doenças como dengue, Chikungunya e Zika. Ciente da necessidade de fiscalizar os focos presentes na capital, a Prefeitura de Rio Branco tem realizado mutirões em todos os bairros da cidade.

Nesta segunda-feira (15), cerca de 100 agentes de endemias estiveram no conjunto Universitário, orientando de casa em casa os moradores sobre a importância de redobrarem os cuidados básicos, como evitar água parada e manter a limpeza frequente dos imóveis e caixas d’água.

Segundo o diretor da Policlínica Barral y Barral, Jorge Pimenta, a municipalidade não tem medido esforços em atender a população durante o aumento dos casos. Diante disso, foram selecionadas duas unidades de referência para atender, exclusivamente, os casos de dengue, a URAP Roney Meireles e a URAP Cláudia Vitorino.

“Isso foi um pedido do prefeito Tião Bocalom, com a secretária Sheila Andrade, de estarmos focando neste combate contra dengue. A população também tem que cuidar do seu quintal, que a gente está achando muito foco de dengue aqui nos quintais. Se você nos ajudar, tenho certeza que a gente vai combater essa dengue”, destacou.

Para Máximo Nascimento, supervisor geral dos agentes de endemias, a parceria da população é de suma importância para que, seja possível eliminar os focos do mosquito no bairro. Ele ressaltou que a consciência deve partir de cada morador.

“Aqui no Universitário temos um probleminha para entrarmos nos imóveis, os moradores, muitas vezes, estão em casa e não querem nos receber e pedimos a colaboração e o empenho para nos ajudar neste momento porque está tendo um grande foco, muitos casos de dengue confirmados. Precisamos da ajuda da população, cuidando dos seus quintais e deixando a gente entrar nos imóveis para fazer a vistoria”, informou.

De acordo com os moradores do bairro, a municipalidade está fazendo bem o seu papel de agir na prevenção.

“Eu acho importante os agentes de endemias passarem aqui para fazer esse alerta pra gente que mora no bairro. Ainda agora me deram umas dicas boas. O brinquedo estava lá atrás e qualquer coisa que caia água e acumule, cria larva. Ela me deu uma dica pra tirar e também não deixar dentro do banheiro”, explicou a aposentada, Maria Clarinda Furtado.

Para Andreia Linhares, a iniciativa vem em boa hora, tendo em vista que os casos de dengue estão altos e a população precisa se resguardar. A autônoma ainda disse que tanto seu esposo, como seu filho foram positivados e ficaram bem debilitados.

“Eu acho de extrema importância essa conscientização para a população da importância de manter as suas vasilhas e caixas d’águas limpas, porque não basta só eu cuidar da minha caixa d’água e cuidar dos meus vasilhames, mas o vizinho também precisa fazer isso. Eu acho uma atitude louvável e importante para toda a comunidade aqui do Universitário”, enfatizou a aposentada, Maria Clarinda Furtado.

Para Andreia Linhares, a iniciativa vem em boa hora, tendo em vista que os casos de dengue estão altos e a população precisa se resguardar. A autônoma ainda disse que tanto seu esposo, como seu filho foram positivados e ficaram bem debilitados.

“Eu acho de extrema importância essa questão dos agentes aqui conscientizando, mais do que nunca, não só fiscalizando, mas conscientizando a população da importância de manter as suas vasilhas e caixas d’águas limpas, porque não basta só eu cuidar da minha caixa d’água e cuidar dos meus vasilhames, mas o vizinho também precisa fazer isso, então eu acho uma atitude louvável e importante para toda a comunidade aqui do Universitário”, concluiu.

Por Assecom/Prefeitura