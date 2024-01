Prefeitura de Rio Branco lança estratégia de Combate à Dengue

Com objetivo de eliminar os casos de dengue no município, que nos últimos dois meses houve um aumento significante de casos confirmados, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou o mês de janeiro de 2024, com uma grande ação de combate a dengue, uma verdadeira guerra contra as arboviroses.

Para estreitar as estratégias a Semsa realizou uma reunião de emergência com todos os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. A reunião aconteceu na sede da Assemurb, na manhã desta terça-feira (02), na qual contou com a presença da secretária municipal de Saúde Sheila Andrade, representantes da vigilância em saúde, agentes de saúde e de endemias.

A ação conta com a parceria de toda a Prefeitura de Rio Branco, através das secretarias.

“A partir deste mês tentaremos ao máximo que esse surto de dengue ele não venha crescer. Então nós estamos, reunindo tanto os agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, a parte de gestão como secretaria de Educação, secretaria de Cuidados com a Cidade e outras secretarias, para estamos juntos nesse momento com a comunidade reunindo em um só mutirão esforços com o objetivo de combater a dengue. Essa é uma determinação do nosso prefeito Tião Bocalom”, disse Sheila.

Com este foco no combate à dengue, a secretaria municipal de Saúde, realizará um mutirão de controle das arboviroses, nesta quarta-feira (03), envolvendo todos os segmentos da Urap Maria Barroso na baixada da Sobral. O objetivo é realizar uma grande ação de educação em saúde na região. Segundo a secretária a colaboração da comunidade é importante.

“Nós como gestão, estamos fazendo nossa parte nas ações de combate à dengue, porém precisamos muito da colaboração da população, isso é fundamental que todos nesse momento trabalhem juntos”, concluiu a secretária da Semsa.

Por Assecom/Prefeitura