Corpo de ex-deputado Walter Prado é velado por familiares e autoridades em Rio Branco

O corpo do ex-deputado e delegado aposentado Walter Prado está sendo velado no auditório da sede da Polícia Civil do Acre, nesta terça-feira, 2, em Rio Branco.

No auditório da Polícia Civil, agentes de polícia e autoridades de estado de agora e da época em que o ex-deputado esteve mais ativo no Acre, compareceram para dar o último adeus. O diretor-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, enalteceu a importância de Walter Prado na história do combate ao crime no estado: “O maior legado de Walter na Polícia foi a criação da Força Tarefa. Ele que encabeçou essa Forca, supervisionou, e as pessoas sabiam que durante o fim de semana, sob a direção dele, a Polícia Civil estaria na rua fazendo prisões, realizando batidas. Esse comprometimento e dedicação foi exemplar”, disse.

Vandré Prado, filho de Valter Prado, falou sobre o legado deixado pelo pai: “o meu pai foi pecuarista, foi muita coisa, mas o amor dele era servir o povo como delegado, como deputado. Meu pai travou uma batalha severa contra o câncer, mas chegou a hora do descanso. Fica para nós o legado, principalmente como homem público, cumpriu sua missão de servir ao povo com honradez, como parlamentar, delegado, gestor, então estamos muito orgulhosos”, disse.

O ex-deputado e vizinho de Walter, José Bestene, destacou a importância do Xerife, como era apelidado, para a segurança pública do estado: “foi meu amigo, vizinho, companheiro de time da época do Juventus. Deu importante contribuição na segurança pública do Acre, que não seria a mesma sem ele. Nada mais justo receber as homenagens dos colegas policiais e autoridades que estão aqui”.

O velório de Walter Prado na Polícia Civil em Rio Branco deve acontecer até as 19:30h, quando o corpo deve ser levado, de carro, até Tarauacá, no interior do Acre, em cumprimento a um desejo de Walter, manifestado em vida: “ele queria ser levado para Tarauacá para ser enterrado ao lado dos pais. Vamos cumprir essa vontade dele, dando também a chance ao povo de se despedir lá”, disse Vander Prado.

Após a morte de Walter Prado ser divulgada no domingo, 31, em razão complicações de um câncer, o governador do Acre, Gladson Cameli, e a vice-governadora Mailza Assis, emitiram notas de pesar. Membros da bancada estadual, federal, autoridades do judiciário, OAB e o presidente da APEX, Jorge Viana, também se manifestaram sobre a perda.