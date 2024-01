Ponte sobre Igarapé Judia promete interligar bairros e desafogar trânsito no 2° Distrito

A obra que irá integrar de vez os bairros do segundo distrito da cidade em todo o período do ano, está em ritmo acelerado. Trata-se da ponte da Judia. Logo nas primeiras horas da manhã do primeiro dia útil do ano, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom e o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, fizeram uma visita técnica na obra.

O prefeito foi recebido por moradores e comerciantes do local que agradeceram a intervenção da atual gestão na ponte que é aguardada por eles há mais de 30 anos. Segundo o gestor está é uma obra importantíssima, que vai liberar mais de 20 bairros que irá reduzir aproximadamente 12 quilômetros para chegar no centro da cidade.

A ex-senadora hoje, vice-governadora Mailza Assis, topou o projeto, topou o desafio, colocou uma parte do dinheiro, e nós colocamos a outra parte, ou seja, colocamos aqui alguma coisa próxima de 4 milhões de recursos próprios, e com isso a gente vai ter uma realidade aqui, que é essa Ponte do Judia, que há mais de 30 anos a população espera”.

A nova ponte irá substituir a antiga estrutura, que estava deteriorada e não comportava o fluxo de veículos e pedestres. O Secretário Cid Ferreira, disse que a previsão de entrega da obra é de 6 há 8 meses.

“São coisas que a população clama há 30 anos e aí e a gestão, iniciando o quarto ano e finalizado o terceiro ano, fazendo obra de verdade, obra que vem pra ficar, obra que vai atender aí na faixa dos 23 bairros, interligando Canaã, Belo Jardim e vários outros que necessitam trafegar”, explicou o secretário da Seinfra, Cid Ferreira.

O prefeito disse ainda que esse ano será de muito trabalho, já que todo o planejamento feito desde os primeiros dias de seu mandato, vem obedecendo um calendário e agora em 2024, cuminou com a execução e conclusão dos serviços.

“Eu estou feliz com isso, vai ser a nossa marca, a previsão é que até o final do nosso mandato, muitas obras. Mais de 80 obras esse ano a gente vai iniciar, com as que nós já iniciamos o ano passado. A gente fecha mais de 100 obras durante 2024, que vai melhorar muito a vida do nosso povo e vai também gerar muito emprego e muita renda”.

