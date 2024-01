Após recorde, Ibovespa fecha primeira sessão de 2024 com perda; dólar sobe a R$ 4,91

O cenário também reflete a queda generalizada em Wall Street, com o mercado ponderando sobre as atuais expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) a partir dos próximos meses e à espera de novos dados da maior economia do globo nesta semana.

O principal índice do mercado brasileiro encerrou a sessão com perda de 1,11%, aos 132.696 pontos, pressionado também pela alta dos juros.

Seguindo a alta global, o dólar também valorizou ante o real e encerrou o primeiro dia de negociações de 2024 com avanço de 1,21%, negociado a R$ 4,916 na venda, em linha com o aumento dos títulos públicos nos Estados Unidos.

Ajustes após recordes

O movimento de baixa desta quarta teve participação da Vale (VALE3), que perdeu 0,19% e do setor financeiro com Itaú (ITUB4) cedendo 1,28% e Bradesco (BBDC4) desvalorizando 1,99%.

No outro lado, Petrobras (PETR4) fechou em alta de 1,45%.

A queda devolve parte das altas históricas observadas nas últimas sessões do último ano.

A bolsa fechou 2023 quebrando recordes, superando os 134 mil pontos na última semana de negócios com alta de 22%, o salto mais expressivo desde 2019, quando subiu mais de 31%.

Para Apolo Duarte, head de renda variável e sócio da AVG Capital, o movimento mostra movimento de ajustes, além de um sentimento de cautela à espera da divulgação de novos dados dos EUA.

“Existe um movimento hoje de aversão a risco no mundo. Depois de uma alta muito forte que a gente teve no mês de dezembro, principalmente, fica claro na minha visão que os mercados passam por um ajuste à espera dos próximos dados que vão sair na semana nos Estados Unidos”, afirma.

Nesta quarta (3), o Fed divulga a ata com os detalhes da última reunião, em dezembro, que manteve a taxa de juros dos Estados Unidos no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano.

Já na quinta (4) e sexta (5) serão publicados dados do mercado de trabalho nos EUA referentes ao fim do ano passado.

Juros dos EUA no radar

A expectativa de corte em 2024 pelo Fed passou de 1,60 ponto percentual (p.p.) para 1,50 p.p. nesta semana, refletindo temores de parte dos investidores de que, talvez, o Fed não poderá ser tão brando na condução da política monetária quanto o previsto no final do ano passado.

“Concordamos amplamente com as opiniões de (Thomas) Barkin, (John) Williams e outros (diretores do Fed) que acreditam que é muito cedo para falar sobre cortes de taxas”, disse em relatório Jaime Valdivia, economista-chefe da Galápagos Capital.

“Um ciclo prematuro de cortes de taxas nos EUA nos preocupa pelos seguintes motivos: as expectativas de inflação de curto prazo permanecem elevadas e a inflação núcleo de serviços ainda é bastante persistente.”

Apostas num Fed mais brando ajudaram o real na reta final de 2023, uma vez que apontariam para uma rentabilidade menos competitiva do mercado de renda fixa dos EUA quanto comparada a países mais arriscados, de prêmios maiores.