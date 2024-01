Preço da Banana e Arroz disparam e acreano termina 2023 pagando 6,18% mais caro

O trabalhador acreano encerrou 2023 pagando mais caro pela cesta básica de alimentos, que subiu 6,18% no mês de dezembro em comparação a novembro, segundo a pesquisa de custos das cestas básicas realizada pela Secretaria de Estado do Planejamento em Rio Branco. Mas não somente com os alimentos, como também com a cesta básica de limpeza doméstica, que subiu 0,80% aumentou de preço no período -mas há o registro de uma leve queda de preço na cesta de higiene pessoal de -0,06%.

“Quando comparamos com mesmo período do ano anterior (dezembro de 2022), constatou-se que houve uma diminuição de R$ 7,77 no valor total das cestas, o que representa uma variação negativa de -1,19%. Esta redução foi influenciada pela cesta básica alimentar, a única cesta que apresentou queda, no período, a variação foi de -2,47%. Já a cesta de limpeza doméstica e de higiene pessoal, apresentaram aumento de 6,83% e 4,77%, respectivamente”, diz o boletim mensal da Seplan.

O custo total da cesta básica alimentar para um indivíduo foi de R$ 543,90, houve aumento de 6,18 %, em comparação com mês de novembro. Dos 14 produtos da cesta, 10 apresentaram alta de preço, pelo segundo mês consecutivo, a banana foi o mais expressivo, aumentando 56,39%,seguida pelo arroz (12,99%) e óleo (6,55%). Nos produtoscom redução de preço, o destaque foi o leite (-3,35%), na sequência a mandioca (-3,17%) e café (-1,02%).

Os dados foram coletados em 59 estabelecimentos comerciais, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 40 bairros de Rio Branco.