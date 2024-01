Em menos de 12 horas, Polícia Militar apreende arma de fogo e recupera veículos roubados

Durante o serviço operacional desta quarta-feira, 10, guarnições do 2º Batalhão de Polícia Militar do Acre (2º BPM) apreenderam uma arma de fogo e recuperaram dois veículos, produtos de roubo e furto. Os fatos ocorreram em locais distintos do 2º Distrito de Rio Branco.

A arma de fogo calibre .38 com cinco munições foi apreendida na rua Baguari, no bairro Taquari, após patrulhamento no bairro. Os suspeitos conseguiram se evadir por uma região de mata.

Os veículos, um caminhão Mercedes Benz e uma moto YBR 125 Factor, foram encontrados nos bairros Canaã e Vila Acre, respectivamente. Eles foram encaminhados à Delegacia da Segunda Regional de Rio Branco para posteriormente serem restituídos aos proprietários.

Por Ascom/PMAC