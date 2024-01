Polícia localiza destroços de helicóptero que sumiu com 4 pessoas em São Paulo

A cidade de Paraibuna fica na região do Vale do Paraíba. O município fica a 120 quilômetros de distância do Campo de Marte, em São Paulo, local de onde o helicóptero havia decolado, e a cerca de 80 quilômetros de Ilhabela, Litoral Norte do estado, destino final do voo.

A localização da aeronave foi informada pela Polícia Militar de São Paulo pelas redes sociais. Na postagem, a PM afirma que a aeronave foi encontrada pelo Águia 24.



Na imagem divulgada pela Polícia Militar, é possível ver uma clareira entre a vegetação e o que seriam os destroços da aeronave entre as árvores (veja abaixo).