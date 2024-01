Casos de afogamentos elevam 71% no Juruá; maioria é ligado à bebida alcoólica

O número de afogamentos em Cruzeiro do Sul e demais municípios do Vale do Juruá teve aumento em 2023 com relação ao ano anterior. Foram 7 em 2022 e 12 no ano passado, um aumento de 71%.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Josadac Ibernon, a maior parte dos casos de mortes por afogamento está ligada ao uso de bebida alcoólica.

“A maior parte dos casos acontece quando o condutor da embarcação está alcoolizado ou alguém da tripulação está alcoolizado e durante o deslocamento cai na água. Por não estar usando o colete de salva-vidas, acaba se afogando e perdendo a vida ali nas águas”, explicou.

Os naufrágios das embarcações nos rios da região causam também prejuízos financeiros, o que é sanado, em parte, pelo trabalho dos militares. Em 2022, segundo o Corpo de Bombeiros, mais de R$ 1 milhão em bens foram retirados das águas, incluindo uma máquina retroescavadeira.

“Além do uso de bebida alcoólica por parte dos condutores, os rios da região têm curvas sinuosas e os acidentes acontecem. Em 2022, retiramos veículo, uma retroescavadeira e motores de popa das águas. No ano passado, foram R$ 165 mil em bens recuperados de naufrágios”, cita.

O resgate e captura de animais, incluindo as cobras, de acordo com Josadac, é a segunda causa de chamadas pelos bombeiros em Cruzeiro do Sul e região. Em 2022, os Bombeiros fizeram a captura e resgate de 360 animais. No ano passado, foram 434.

“Esse número inclui as cobras, mamíferos e animais domésticos. Quando as chuvas começam, esses casos com cobras aumentam”, concluiu o comandante.

No total, em 2022, o Corpo de Bombeiros atendeu 2.832 ocorrências e no ano passado foram 3.124. Um aumento de 10,3%. A corporação teve acréscimo de efetivo com soldados recém-formados.