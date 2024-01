Polícia Federal faz nova fase da Operação Lesa Pátria e cumpre 47 mandados

A Polícia Federal (PF) colocou na rua na madrugada desta segunda-feira (8) uma nova fase da Operação Lesa Pátria.

Os alvos são suspeitos de financiar e fomentar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, com ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Essa 23ª fase cumpre 47 mandados de busca e apreensão e um de prisão. As buscas são nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal.

O Supremo Tribunal Federal (STF), que tem o ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito, determinou também a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. A PF apura que os valores dos danos causados ao patrimônio público podem chegar ao valor de R$ 40 milhões.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se tornou permanente.

De acordo com a PF, os atos golpistas constituem, em tese, “crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”. Ainda segundo o órgão, as investigações do caso seguem.

Onde são cumpridos os mandados de busca e apreensão

• Bahia: 2

• Distrito Federal: 5

• Goiás: 2

• Maranhão: 4

• Minas Gerais: 2

• Mato Grosso: 10

• Paraná: 1

• Rondônia: 1

• Rio Grande do Sul: 13

• Santa Catarina: 2

• São Paulo: 1

• Tocantins: 3