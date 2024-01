Polícia apreende suspeito de mandar executar adolescente no Rosa Linda

Uma ação rápida dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de um adolescente de 16 anos, vulgo “Boladão”, o menor é suspeito de ter mandado matar Andriel Oliveira da Silva, de 16 anos, a tiros na noite desta quinta-feira, 4, após ser ferido em via pública na Rua José de Alencar, no Conjunto Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. A apreensão do suposto mandante do crime “Boladão” aconteceu

na quadra 10F no Conjunto Habitacional Cidade do Povo e os demais criminosos aconteceu na quadra 1C do conjunto habitacional.

Após o homicídio de Andriel, os Policiais Militares receberam informações que o suposto mandate do crime, seria um adolescente de 16 anos, vulgo “Boladão” cunhado de Andriel, que possui dois mandado de internação por homicídio e estava na quadra 10F no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, realizando live para comemorar a morte do namorado da irmã dele, o Andriel.

Rapidamente as guarnições Militares do 2° Batalhão se deslocaram até ao local e encontraram “Boladão” dentro da casa, que ao perceber a presença dos Policiais ainda tentou fugir juntamente com um outro adolescente, mas foram abordados e apreendidos. Dentro da casa foram encontrados dois cartuchos de arma de fogo. “Boladão” que estava com dois mandados de internação foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

A Polícia relatou a reportagem que “Boladão” não concordava que sua irmã namorasse Andriel e teria mandado matá-lo. Apesar da pouca idade 16 anos, segundo a Polícia “Boladão” também é frente da organização criminosa Bonde dos 13, na Cidade do Povo e é também acusado de ordenar ataques na região dos bairros Taquari, Rosalinda, Praia do Amapá e Cidade do Povo.

Após uma conversa com os Policiais, “Boladão” e seu comparsa informaram que na quadra 1C, tinha mais pessoas e armas de fogo. Os Militares se deslocaram até ao local e prenderam 4 pessoas, entre eles, José Domingos Souza da Silva, de 26 anos, que estava com um mandato de prisão em aberto. Na casa foi encontrado duas armas de fogo e várias munições.

O Tenente Coronel Russo falou mais sobre as prisões e apreensão do suposto mandante do crime.

“Nós identificamos e a partir do homicídio, nossas equipes caíram em campo, começamos e conseguimos fazer essa importante prisão e apreensão desse bando, liberado por esse menor de idade de 16 anos, que já tinha contra si dois mandados de internação expedidos pela justiça, um dos maiores que estava com eles também tinha mandado de prisão e duas armas de fogo foram aprendidas em poder deles. Foi uma importante ação dos Policiais Militares do Segundo Batalhão, dando uma rápida resposta para esse crime que ocorreu ontem no Rosa linda. Esse menor de 16 anos, segundo informações levantadas pelo Batalhão, ele ordenou que o crime fosse cometido contra o rapaz (Andriel) porque o rapaz tinha envolvimento, namorava ou era noivo da irmã desse menor de 16 anos, que foi nessa madrugada pelas nossas guarnições.

Os demais que realmente efetuaram aí o homicídio ainda não foram presos, mas a Polícia Militar através do Segundo Batalhão vai continuar diligenciando para que todo esse bando seja tirado de circulação. Esse adolescente juntamente com seu bando vinha trazendo grande trabalho para Polícia Militar porque ele determinava ataques na região do Rosa linda a praia do Amapá Taquari, uma pessoa de alta periculosidade apesar da pouca idade. O Segundo Batalhão da Polícia Militar mais uma vez mostrou o seu valor, demonstraram toda a sua garra todo seu preparo e deram uma resposta rápida para a sociedade” Concluiu o Tenente Coronel Russo.

O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.