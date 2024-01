Adolescente acreana segue desaparecida em Camboriú

A família da adolescente acreana Gabriele de Almeida Rodrigues, de 15 anos de idade, que desapareceu em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, no dia 18 de dezembro passado, ainda não tem informações do seu paradeiro ou pistas do que pode ter acontecido com a menor.

No Instagram, publicação feita na manhã desta sexta-feira, 5, informa que a mãe da jovem, a jornalista Kely Almeida, viajou de Manaus, onde vive, para a cidade catarinense, depois de ter feito uma campanha por ajuda financeira para pagar os custos da viagem.

Gabriele desapareceu no dia que completou 15 anos de idade. Imagens de câmera de monitoramento mostram a menor descendo de um veículo que seria de aplicativo, sendo esse o último registro da garota antes de desaparecer.

Outra informação prestada pela mãe é de que Gabriele sofreu um espancamento dias antes do desaparecimento, tendo chegado a ficar desacordada e precisar receber atendimento médico. Depois disso, Kely chegou a planejar o retorno da filha para sua companhia.

Ainda segundo a mãe da jovem, o pai de Gabriele apenas a avisou do desaparecimento da filha no dia 28 de dezembro, exatos dez dias após o sumiço da adolescente. O caso segue sob investigação da polícia catarinense.

Os telefones para informações são: (68) 992462778/(93) 991425161.