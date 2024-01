Mais de 3 toneladas de alimentos foram arrecadadas no Réveillon da Família

Foto: Danto Freitas/Sesc Acre

O governo do Acre e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomercio/AC) arrecadaram mais de 3,2 mil quilos de alimentos não perecíveis durante o Réveillon da Família, com show dos artistas Murilo Huff e Tatau (ex-Araketu), no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

A festa da virada contou com a colaboração da população, com a doação de um quilo de alimento não perecível, para a entrada no evento. Mais de 60 mil pessoas participaram da programação, na capital.

As arrecadações serão entregues a pessoas em vulnerabilidade social, por meio de instituições cadastradas no programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc/AC). A organização é vinculada à Fecomercio.

“O nosso sentimento é de gratidão ao povo acreano, que doou alimentos que irão complementar as refeições das famílias em situação de vulnerabilidade social e contemplar instituições sociais cadastradas pelo Sesc Mesa Brasil, e aos idealizadores do Réveillon, que fizeram tudo isso acontecer”, agradeceu a gerente de Programa de Assistência do Sesc/Acre, Marizete de Melo.

Atuante nas organizações de eventos do Estado, o secretário de Governo Alysson Bestene observou que na gestão do governador Gladson Cameli os eventos estão, a cada ano, melhores.

“É emocionante ver o tamanho do engajamento de nosso povo nesta campanha. Muita gente atendeu ao chamamento do Estado e Fecomercio, dando mais brilho à festa e contribuindo para com a mesa do próximo. Meus parabéns a todos os envolvidos”, agradeceu.

Programa Mesa Brasil

O Programa Mesa Brasil Sesc arrecada alimentos e distribui para instituições sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em Rio Branco, o programa conta com 80 organizações cadastradas. Por ano, aproximadamente dez mil pessoas são contempladas com ações eventuais e sistemáticas.