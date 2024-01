Polícia Militar acaba reunião de faccionados que planejavam fazer ataques a uma facção rival

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão de dois criminosos membros da facção Bonde dos 13, identificados como Iranildo Lima de Oliveira, 20 anos, Francisco Mario da Silva Oliveira, 21 anos e um proprietário de uma residência, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. As prisões ocorreram na manhã deste sábado, 6, na Rua Aldeota no bairro Praia do Amapá no Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar recebeu informações da inteligência do 2° Batalhão que em uma residência na rua Aldeota, estava ocorrendo uma reunião de membros de uma organização criminosa que estavam armados se preparando para atacar membros de uma facção rival que estavam na rua Fortaleza do Abunã.

Os Policiais se deslocaram até ao local, fizeram um cerco na casa, Iranildo ao perceber saiu da residência correndo com uma arma na mão, apontou para os Policiais e foi ferido um tiro na perna que transfixou e atingiu a outra perna. O rapaz caiu e foi abordado.

Dentro da casa os Policiais renderam Francisco Mario e o proprietário e apreenderam também outra arma de fogo e 32 munições intactas.

Uma ambulância do SAMU foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Iranildo escoltado pelos Policiais ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Duas horas depois, Iranildo recebeu alta médica e foi levado juntamente, com Francisco e o dono da casa à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Francisco confessou aos Policiais que seria outra pessoa que iria fazer o ataque a facção rival, disse ainda que o proprietário da casa, um idoso, não têm envolvimento com o crime organizado.