Polícia Militar recupera veículo roubado no bairro Amapá

Um veículo Toyota Etios de cor branca foi recuperado pela PM na noite dessa sexta-feira, 05, na rua princesinha, bairro Belo Jardim I.

Uma guarnição do 2* Batalhão de Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atendimento de uma ocorrência de roubo a veículo. A informação era de que um veículo roubado minutos antes no bairro Amapá estaria na região do bairro Belo Jardim I. Chegando ao local, a guarnição constatou que o veículo ainda estava com os faróis ligados, demonstrando que os autores tinham se evadido com muita pressa, a ponto de deixarem um televisor no banco de trás deste. Confirmando-se tratar-se do veículo roubado, a guarnição o encaminhou à delegacia da 2* Regional, juntamente com o televisor para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Por Ascom/PMAC