Dependente químico furta celular de mulher de liderança do CV, vai trocar por droga e recebe disciplina

Por Davi Sahid

O dependente químico Marcos Vinicius Araújo de Souza, foi agredido a golpes de pernamanca na madrugada deste sábado, 6, após receber uma disciplina de membros da facção Comando Vermelho (CV) no bairro Papoco em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, por das 23h, Marcos furtou o celular da esposa de uma liderança do CV identificada como vulgo “Tambor” no bairro Seis de Agosto nas proximidades do posto de saúde do bairro. Irritado o líder da facção juntamente com as demais liderança decretaram que Vinícius iria receber uma disciplina.

Pela madrugada Marcos Vinicius se deslocou até uma “boca de fumo” no bairro Papoco para trocar o celular por droga e foi abordado por membros do CV, que em posse de pernamancas deram uma surra no dependente químico.

Após ter o braço quebrado e ter todo corpo surrado de pernamanca Marcos foi liberado e pediu ajuda em via pública.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel da Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Marcos Vinicius ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Por volta das 13h o dependente químico recebeu alta médica e se deitou nas dependência do Pronto-Socorro esperando um familiar para levá-lo para casa.