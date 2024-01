Mulher morre ao ser atropelada na BR-364 em Cruzeiro do Sul

O primeiro acidente de trânsito com vítima fatal de 2024 ocorrido no Vale do Juruá, tirou a vida de Rosilene Gomes, que morreu na noite dessa segunda-feira ,22, ao ser atropelada na BR-364. O acidente aconteceu próximo à Vila Lagoinha, na zona rural de Cruzeiro do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, possivelmente sob efeito de álcool ou drogas, a mulher estaria sentada no meio da rodovia federal quando foi atropelada. A polícia diz que o motorista do carro foi realizar uma ultrapassagem e ao iniciar a manobra não percebeu que a mulher estava sentada no meio da via e a atropelou. A via estava sem iluminação.

“Um parente da vítima afirmou que ela era alcoólatra e usuária de drogas. O condutor permaneceu no local, acionou o SAMU e ficou até o término do procedimento. A perícia técnica compareceu e realizou os procedimentos de praxe. O IML conduziu o corpo da vítima para os procedimentos cabíveis”, citou a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.