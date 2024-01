 Lula publica foto durante banho de mar: “Para começar 2024 com muita energia”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quarta-feira (3) uma foto nas redes sociais em que aparece tomando banho de mar. Na legenda, o presidente escreveu: “Reencontro com mar para começar 2024 com muita energia”.

Lula embarcou para o Rio de Janeiro no dia 26 de dezembro e está passando o recesso ao lado da família na base naval de Restinga da Marambaia.

Depois de 9 dias de descanso, o presidente deve voltar para Brasília nesta quinta (4).

A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto ainda não confirmou quais serão as primeiras agendas oficiais do presidente em 2024. A expectativa é de que Lula despache do Palácio da Alvorada num primeiro momento, e retome as agendas no Planalto a partir de sexta (5).

Já na segunda-feira (8), Lula participa de um ato pela democracia para marcar a data em que as invasões às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, completam um ano.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), também participarão do ato.