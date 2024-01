Vencimentos do IPVA 2024 começam no dia 11 de janeiro; saiba como pagar

O imposto pode ser parcelado em até cinco vezes; mas caso realize o pagamento em uma única cota, o contribuinte recebe um desconto de 3% no valor do imposto.

O proprietário do veículo pode consultar os preços no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), informando o número do Renavam e da placa; ou junto de seu banco em terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular, informando apenas o Renavam.

Para realizar o pagamento do imposto de 2024, o contribuinte conta com uma novidade. O IPVA pode ser pago via Pix em uma das cerca de 800 empresas cadastradas no sistema.

Para usar o Pix como método de pagamento, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP e informar os dados do veículo para gerar o QR Code que será usado para efetuar o pagamento.

Além disso, o contribuinte ainda pode pagar o imposto em casas lotéricas de empresas credenciadas à Sefaz-SP usando o cartão de crédito; ou com o banco, bastando informar o número do Renavam.

O contribuinte pode realizar o pagamento pela internet ou débito agendado, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária.

Este ano, o IPVA ficará 4,1% mais barato no Estado de São Paulo em comparação a 2023, segundo o valor venal dos veículos medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Os vencimentos das parcelas do IPVA começam a partir da próxima quinta-feira (11). As datas são definidas a partir do final da placa de cada veículo. Confira a seguir o calendário de pagamentos do IPVA de 2024:

•Placas final 1: parcelas vencem no dia 11 de cada mês, de janeiro a maio;

•Final 2: vencimento no dia 12;

•Final 3: dia 15;

•Final 4: dia 16;

•Final 5: dia 17;

•Final 6: dia 18;

•Final 7: dia 19;

•Final 8: dia 22;

•Final 9: dia 23;

•Final 0: dia 24.

O não pagamento do imposto é passível de multa e inscrição do nome do devedor na dívida ativa. Além disso, os condutores inadimplentes com o IPVA ficam impedidos de realizar o licenciamento do automóvel.

Os passivos podem ser consultados e pagos no site do contribuinte do governo estadual. O devedor precisa informar o número do Renavam e da placa, e o pagamento deve ser realizado pela rede bancária.