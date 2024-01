Corpo de Walter Prato é sepultado com honrarias em Tarauacá, ao lado dos pais

O corpo do ex-deputado e delegado aposentado Walter Prado foi enterrado na manhã desta quarta-feira, 3, em Tarauacá, no interior do Acre, ao lado do túmulo de seus pais, atendendo a um pedido feito por ele em vida.

Walter Prado começou a ser velado ontem, em Rio Branco, no auditório da Polícia Civil, onde recebeu o último adeus de familiares, amigos e autoridades. Depois, o corpo foi levado de carro a Tarauacá, onde chegou às 2:00h, sendo velado por populares e familiares na Câmara Municipal.

Por volta das 9:00h, uma comitiva de veículos de emergência e carros de passeio levaram o caixão para sepultamento no Cemitério São João Batista. Walter foi enterrado ao lado seu pai, Antônio Prado, que foi prefeito de Tarauacá, e de sua mãe, recebendo homenagens da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

Walter Prado, natural de Feijó, foi deputado estadual por três mandatos, entre os anos de 2006 a 2018, após ganhar a fama de bom delegado no enfrentamento à violência, onde chegou ao cargo de Secretário de Segurança Pública do Acre. O “xerife”, como era conhecido, lutava há anos contra um câncer e teve uma insuficiência cardíaca com causa do óbito.

Com informações de Extra do Acre.