Família Azul abre seletivo para educador e psicólogo; salário pode chegar a R$ 4 mil

Um processo seletivo visando a contratação de profissionais para atuar no cuidado e amparo de pessoas com espectro autista na sede do projeto, na Rua Epitácio Pessoa, bairro Isaura Parente, em Rio Branco, foi aberto pela Associação Família Azul do Acre (AFAC).

Heloneida da Gama, presidente da AFAC, disse que os profissionais contratados serão para os cargos de psicólogo e educador físico. Segundo ela, a associação conseguiu recursos para que os pacientes sejam atendidos. “A gente conseguiu um recurso para atender algumas famílias associadas que não conseguiram terapia no SUS, a inscrição é de 25 reais e mensalidade de 20 reais”, explicou.

De acordo com o processo seletivo, a remuneração para o cargo de psicólogo será de R$ 4.000,00, com carga horária de 30 horas semanais e para educador físico, o salário é de 3.600,00, com uma carga horária de 30 horas.

As inscrições começaram já na última terça-feira, 23, e se encerram às 23:59 horas do dia 29 de janeiro, de forma on-line, através de um link disponibilizado pela AFAC.

A representante da associação contou ainda que o espaço será inaugurado dia 6 de fevereiro, porém, o início das atividades somente após o carnaval. “A gente tá pedindo para divulgar que o espaço será inaugurado dia 06 de fevereiro e as atividades iniciam pós-carnaval”, ressaltou.

Link da inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxyEq_q2N4r4xln1C6xk-paQUNLUKPIXo64dC7eso7KkD6g/viewform?usp=sf_link