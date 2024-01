Apesar das incertezas sobre o futuro dos juros do país, no entanto, a maior parte do mercado ainda espera que o BC norte-americano comece em breve. De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, 61% dos investidores acreditam que o Fed deve iniciar o corte de juros em março. Esse número era de 80% no final de 2023.

Desde julho, o Fed trabalha com uma taxa básica na faixa de 5,25% a 5,5%.



Além disso, o Fed ainda divulgou nesta quinta-feira o seu Livre Bege, com avaliações sobre a economia norte-americana.



Nele, a instituição afirmou que a atividade econômica teve pouca ou nenhuma alteração de dezembro até o início de janeiro, enquanto as empresas relataram que as pressões sobre os preços foram mistas e quase todas citaram sinais de uma desaceleração do mercado de trabalho.