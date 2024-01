“Racha” com Porsche de R$ 800 mil acaba em acidente com três feridos em Cuiabá

Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo um Porsche e outro veículo, na Rodovia Helder Cândia, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, na noite desta última quarta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar (PM), populares que presenciaram o acidente informaram que o Porsche, avaliada em cerca de R$ 800 mil, estaria praticando ‘racha’, forma de corrida ilícita, com outro automóvel da mesma marca, quando perdeu o controle e se chocou contra a traseira de um Fox.

Os dois veículos ficaram totalmente destruídos após a colisão.

Duas pessoas que estavam dentro do Porshe foram socorridas, inconscientes, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

O terceiro ferido, o condutor do carro Fox, ficou preso entre as ferragens. Após a chegada do Corpo de Bombeiros no local, os agentes cortaram algumas partes do automóvel, retiraram a vítima, que estava inconsciente, e a levaram ao HMC para receber atendimento.

Ainda de acordo com a PM, há indícios de que o Porsche se chocou na traseira do Fox em alta velocidade, pela distância que o automóvel foi arremessado.

Não houve vítimas fatais no acidente.