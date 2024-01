Colisão entre caminhonete e moto deixa duas pessoas com fraturas na Transacreana

Por Davi Sahid

Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou Jesus de Almeida Rodrigues de 24 anos e um adolescente de 17 anos, com fraturas na tarde deste sábado, 20, no Ramal do Milton, situado no Ramal Barro Alto no km 14 da Rodovia AC-90, na Transacreana na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Jesus e o adolescente de 17 anos, estava em uma fazenda e saíram em uma motocicleta modelo Tornado, de cor preta, para comprar cerveja. A dupla seguiu na moto no Ramal do Milton no sentido para rodovia AC-90, quando inesperadamente numa curva colidiu de frente contra uma caminhonete, de cor branca, que trafegava no sentido contrário. Com o impacto Jesus sofreu duas fraturas no fêmur e uma na tíbia na perna direita, já o adolescente fraturou o fêmur e joelho direito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada e interceptou uma caminhonete Hilux, de cor prata, no km 14 da Transacreana que estavam trazendo as duas vítimas do acidente. Foi prestado os primeiros atendimentos e Jesus e o adolescente foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Familiares informaram que os Policiais Militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados, devido o ramal ser de difícil acesso.