Policial morre em consequência de acidente sofrido há mais de 2 meses, em Rio Branco

O policial civil Francisco das Chagas de Freitas Ferreira morreu na sexta-feira, 19, no Pronto Socorro de Rio Branco, vítima de complicações de um acidente de trânsito sofrido há mais de dois meses.

Segundo a família, há pouco mais de dois meses, Francisco saía do trabalho quando dormiu ao volante e bateu o veículo em um muro. Aparentemente ileso, foi levado por amigos para casa, onde tomou banho e dormiu. No dia seguinte, o policial foi trabalhar normalmente mas à tarde, com fortes dores abdominais, foi internado na Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva, na Sobral, onde foi constatada uma hemorragia interna.

Francisco das Chagas passou por duas cirurgias ao longo da internação no Pronto Socorro de Rio Branco, mas faleceu na sexta-feira deixando esposa e oito filhos, um deles com 13 anos e outro com apenas 4 meses de vida.

Ao ac24horas, Kerolay Cristina Chaves, filha de Francisco, disse que o pai deixou na terra um legado de superação de exemplo. “Meu pai passou muita dificuldade na infância, pobreza e falta de atenção do pai, mas conseguiu evoluir na vida, sonhava em ser policial e Deus o fez conseguir”, afirmou.

A Polícia Civil do Acre emitiu nota de pesar ao agente. O velório acontece na Capela São João Batista e o enterro acontecerá amanhã, domingo, 21, às 10h, no cemitério São João Batista.