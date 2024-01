Tarauacá sofre o maior terremoto da história do Brasil; 6,6 na escala Richter

O monitor de terremotos Apollo 11, através de informações do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA – USGS, registrou um forte tremor de terra em Tarauacá neste sábado, 20, às 18:31h. O abalo sísmico foi considerado intenso e atingiu 6,6 pontos na escala Richter, tendo ocorrido às 18:31h no horário local, com epicentro a 614 quilômetros de profundidade. Com essa intensidade, o terremoto se igualou ao terremoto mais intenso da história do Brasil, que aconteceu em 1955 em Mato Grosso.

Apesar da grande intensidade do abalo, a profundidade em que ocorreu o evento favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície, e por isso não deve ter sido notado pela população.

No dia 7 de junho de 2021, Tarauacá registrou o segundo maior terremoto da história brasileira, quando o Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA – USGS registrou o tremor de 6,5 na escala Richter. Desde 1979, foram registrados 157 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro onde ocorreu o deslocamento de placas registrado hoje.