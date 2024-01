Avião atola em pista de aeródromo do município de Marechal Thaumaturgo

Um avião monomotor teve que ser desatolado por passageiros depois de ficar preso em um buraco na pista, no aeródromo de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, enquanto taxiava. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 3.

O aeródromo, que em 2021 recebeu investimentos de mais de R$ 1 milhão para reforma do pavimento asfáltico, está sem receber voos noturnos por causa da condição precária da pista, que apresenta buracos e trechos com lama.

Um vídeo feito durante o desatolamento da aeronave nesta manhã, 3, mostra pessoas próximas à hélice em alta rotação, empurrando a aeronave para conseguir movê-la. O Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – Deracre, responsável pela manutenção da pista, disse que se manifestaria sobre o ocorrido, mas não retornou com informações até o fechamento desta matéria.

VEJA O VÍDEO: